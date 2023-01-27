تهشمت رأسه.. مصرع مسن تحت عجلات سيارة نقل ثقيل بالمنوفية

استقبل مستشفى السادات المركزي جثمان مسن كان قد لقي مصرعه تحت عجلات سيارة نقل ثقيل، وذلك على طريق كفرداوود السادات بالمنوفية، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى السادات المركزي تحت تصرف جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة السادات لموقع الحادث، حيث تبين لهم مصرع ص، خ، ع 63 عام، موظف بالمعاش مقيم كفرداوود، تحت عجلات سيارة نقل ثقيل بمقطورة، قيادة أ، م، س 60 عاما سائق ومقيم الغربية، حال عبور المتوفى طريق كفرداوود السادات، وتحفظت القوة الأمنية على السائق والذي أكد على الاصطدام بالمتوفي عن طريق الخطأ.

وترجع أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد نضال المغربي، مأمور مركز شرطة السادات، يفيد ورود بلاغ مصرع مسن بالمعاش تحت عجلات سيارة نقل ثقيل على طريق كفرداوود السادات، وعلى الفور جرى انتقال قوة أمنية لمكان الواقعة لبدء التحقيق وسؤال السائق وشهود العيان.

وبالكشف الطبي على جثمان الضحية تبين وفاته نتيجة تهشم بالرأس، وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة حمل رقم 2812 جنح مركز السادات لسنة 2023، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحادث، والتي قررت دفن الجثمان وتسليمه لذويه بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.

وعلى صعيد آخر، منفصل كان قد شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد- ١٩، كما أكد على جميع القطاعات بضرورة ارتداء الكمامات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- ١٩.