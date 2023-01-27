الجمعة 27 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

معرض الكتاب 2023 ينجح فى تغيير الصورة النمطية لرواده

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

نجح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، في تغيير الصورة النمطية لرواده، فلم يعد يقتصر على المثقفين أو كبار السن فقط، بل امتد لجذب الأسر بأكملها من رجال ونساء وأطفال من مختلف الثقافات، لما يزخر به من تنوع ثقافي وفكري وترفيهي يقدمه لمرتاديه.

وشهد صباح اليوم الجمعة- العطلة الأسبوعية وثاني أيام المعرض- إقبال عدد كبير من الزائرين إضافة إلى القادمين من مختلف المحافظات للاستمتاع في أجواء كرنفالية ثقافية بالدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار «على اسم مصر… معا نقرأ… نفكر… نبدع»، فيما يجذب الأطفال أيدي ذويهم نحو الأقسام المخصصة لهم والمعروضات المتنوعة مستمتعين ببهجة الموسيقى وتنوع المعروض من كتب تربوية وترفيهية، إضافة إلى المنتجات التي تتناسب مع أعمارهم.

ودعمت قوات الشرطة تواجدها في ظل الأعداد الكبيرة من الحضور، والدفع بقوات المرور لتنظيم السيولة المرورية إلى الشوارع المؤدية إلى معرض الكتاب، وعلى بوابات الدخول يعاونهم مسئولو التنظيم بالمعرض، إلى جانب مسئولي القطاع الصحي للتأكد من الإجراءات الاحترازية.

واصطف مئات من حافلات النقل الجماعي قادمة من مختلف محافظات الجمهورية في يوم العطلة الأسبوعية، تقل الأسر إلى معرض الكتاب، ليقضوا يومهم كاملا بين صالات وخدمات الدورة الـ54.

ويقدم المعرض وجبة دسمة من المعارف والفنون، وحتى الحاجة إلى الوجبات الغذائية، فكانت الخدمات المرافقة لإقامة الدورة الحالية تتسع في باحات أرض المعارض لعشرات من المنتجات الغذائية، تعين الرواد على شحن طاقتهم لمواصلة الرحلة الثقافية والاستمتاع بالأجواء الكرنفالية.

وفي قاعات أخرى ملحقة بالمعرض، تقام عشرات الندوات على مدار اليوم لمناقشة عدد من المحاور المرتبطة بشعار الدورة الحالية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل التخصصية المتعلقة بالحقل الثقافي.

وبلغ حرص القائمين على معرض القاهرة الدولي للكتاب، في تلبية احتياجات الجمهور المتنوعة، فلم يغفلوا التكنولوجيا لإتاحة التسوق "أون لاين" للجمهور عن بعد، وانتقاء الكتب؛ حتى تصل إلى منازلهم عبر البريد المصري، أو الوصول إلى دور النشر والفعاليات عبر الموقع الرسمي للمعرض ومن خلال خرائطه.

كما نجح المعرض في تقديم سياحة ثقافية جذبت عدة فئات وأعمارا مختلفة من مختلف محافظات الجمهورية تحت مظلة الدورة الـ54.

ويوفر المعرض تسهيلات كبيرة لانتقال الجمهور من وإلى مركز مصر للمعارض الدولية، من خلال هيئة النقل العام، والتي وفرّت أسطولًا من أتوبيسات محافظة القاهرة لتقديم خدمة نقل جمهور المعرض.

وتم مد ساعات المعرض خلال يوم الجمعة وأيام الإجازات من العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء تسهيلا للجمهور وتفاديًا للزحام، خاصة أن تلك الأيام تشهد إقبالًا كبيرًا من الجمهور.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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