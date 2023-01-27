الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

لمنع مزايدات الزمالك وبيراميدز.. الأهلى يستقر على تفعيل شراء خالد عبدالفتاح من سموحة

خالد عبد الفتاح في
خالد عبد الفتاح في لقاء القمة

استقر مسئولو الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تفعيل بند الشراء الموجود في عقد خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق المعار من نادي سموحة لنهاية الموسم الجاري.

وجاء قرار إدارة الكرة بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعب خلال المباراتين اللتين شارك فيهما إمام الزمالك والبنك الأهلي، ونال إعجاب السويسري مارسيل كولر المدير الفني الذي أثنى على اللاعب وقدرته على اللعب في 3 مراكز مختلفة؛ سواء الظهير الأيمن أو الأيسر والمساك، وهو ما يعتبر أحد الحلول الفنية داخل الملعب.

وكشف مصدر أن كولر وافق على طلب إدارة الكرة بحسم شرائه، لاسيما أنه يوجد بند في عقد إعارة خالد عبد الفتاح ينص على أحقية الأهلي فى شرائه مقابل 10 ملايين جنيه.

وأضاف المصدر أن رغبة الأهلي في منع أي مزايدات من أندية الزمالك وبيراميدز لخطف اللاعب جعل الإدارة توافق على قرار تفعيل بند الشراء بعد البداية الجيدة الذي ظهر عليها اللاعب خلال مباراتي الزمالك والبنك الأهلي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واصل تدريباته دون راحة تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، استعداداً للسفر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام مطلع الشهر المقبل.

وواصل الفريق تدريباته عقب الفوز الذي حققه على نظيره حساب البنك الأهلي في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد محاضرة للاعبين، أكد خلالها أهمية التركيز في ظل صعوبة المرحلة المقبلة.

وأدت مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية في «الجيم»، فيما خاض حراس الفريق فقرات متنوعة تحت قيادة ميشيل يانكون.

ويتصدر الأهلي ترتيب بطولة الدوري، برصيد 37 نقطة، بعدما تغلب على البنك الأهلي بهدف دون مقابل سجله محمد شريف.

محمود الخطيب الاهلى خالد عبدالفتاح سموحة فرج عامر

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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لمنع مزايدات الزمالك وبيراميدز.. الأهلى يستقر على تفعيل شراء خالد عبدالفتاح من سموحة

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