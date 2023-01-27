قبل السفر إلى المغرب.. كولر يفاضل بين 3 لاعبين لاستبعادهم من مونديال الأندية

تطير بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلى إلى المغرب غداً السبت، ويترأس البعثة محمود الخطيب، رئيس النادى، والمهندس خالد مرتجي، منسقا عاما والدكتور محمد شوقى رئيس اللجنة الطبية.

واستقر مارسيل كولر، المدير الفني على قائمة الفريق التي سوف تغادر القاهرة إلى المغرب وتضم هذه القائمة 24 اسما سيتم استبعاد واحد منهم، لأن لوائح بطولة كأس العالم للأندية تنص على مشاركة كل فريق بقائمة تضم 23 لاعباً فقط.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء.

في خط الدفاع: على معلول ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم.

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدى أفشة وأحمد عبدالقادر وحسين الشحات ومحمد الضاوي كريستو.

في الهجوم: برونو سافيو ومحمود كهربا ومحمد شريف وشادي حسين وبيرسي تاو.

وستكون المفاضلة بين الجهاز الفني لفريق الأهلي منحصرة بين 3 لاعبين وهم محمد الضاوي كريستو ورامي ربيعة وشادي حسين، بينما خرج من قائمة الأهلي كل من أكرم توفيق وكريم فؤاد ومصطفى شوبير للإصابة، كما خرج اللاعبون محمد فخري وأحمد نبيل كوكا ومصطفى سعد ميسي وأيمن أشرف بناء على وجهة نظر فنية للمدرب مارسيل كولر.

كما تم استبعاد اللاعبين الشباب مثل رأفت خليل ومحمد أشرف وميدو نبيل وعبدالرحمن أشرف مانو وشادي رضوان وغيرهم من العناصر الشابة.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه الذي عقد بمقر النادي بالجزيرة كلف الكابتن محمود ‏الخطيب رئيس النادي، برئاسة بعثة الفريق الأول للكرة المسافرة إلى المغرب، للمشاركة في ‏كأس العالم للأندية.‏

ويلعب الأهلي مع أوكلاند سيتي يوم 1 فبراير المقبل في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية.‏

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية للمرة الثامنة في تاريخه، وسبق أن حقق الفريق الفوز ‏بالميدالية البرونزية ثلاث مرات.‏