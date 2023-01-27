الفول البلدي بـ 32 جنيها.. أسعار البقوليات اليوم الجمعة

شهدت أسعار البقوليات استقرارًا، اليوم الجمعة 27 يناير 2023، في آخر تعاملات الأسبوع ، وتعتبر البقوليات من السلع الأساسية، والتي لا غني عنها، ويكون عليها إقبال كبير خلال فصل الشتاء، خاصة العدس، وجاءت الأسعار كالتالي.

- أسعار البقوليات اليوم

سجل سعر كيلو الفول البلد ما بين 31 و32 جنيهًا.

وسجلت أسعار الفول المجروش 38 جنيهًا للكيلو.

بينما سجلت أسعار العدس الأصفر سائب بين 48 جنيهًا و50 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر اللوبيا البلدى 52 جنيهًا.

بينما بلغ سعر اللوبيا المستوردة 49 جنيهًا.

بينما سجلت أسعار فاصوليا بيضاء مستوردة سائبة 35 جنيهًا.

فى حين سجل سعر كيلو الحمص نحو 48 إلى 52 جنيهًا.

بينما سجلت أسعار الذرة الفيشار 32 جنيهًا.

فى حين تراوح كيلو الترمس ما بين 28 (مستورد) و32 جنيهًا (محلى).

بينما سجل سعر كيلو السمسم ما بين 110 و120 جنيهًا.

- أسعار الفول بالطن

وقد سجل سعر طن الفول البلدي رفيع الحبة 24000 جنيه معبأ بأرضه.

كما سجل طن الفول البلدى عريض 23000 جنيه معبأ بأرضه.

بينما سجل سعر طن الفول حصى إنجليزي 15000 جنيه معبأ بأرضه.

وقد بلغ سعر طن الفول حصى أسترالي 13500 جنيه معبأ بأرضه.

- أسعار السمسم

وسعر طن السمسم المحلي معبأ أرضه بـ55 ألف جنيه.

كما بلغ سعر طن السمسم المستورد أبيض 45 ألف جنيه.

وبلغ سعر طن السمسم الأحمر المصرى 43 ألف جنيه "أرضه".

وبلغ سعر طن السمسم الأحمر السودانى 51000 ألف جنيه "أرضه".

وبلغ سعر طن ديل الجمل "وصال" 43 ألف جنيه للطن.

بينما سجل سعر طن السمسم الأبيض السوداني "وصال" 42 ألف جنيه.