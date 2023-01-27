الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

دير الأنبا بضابا ينهي استعداداته لاستقبال أربعين شيخ أساقفة الصعيد

دير الأنبا بضابا
دير الأنبا بضابا

انتهي دير الأنبا بضابا للراهبات بنجع حمادي، من الاستعدادات لإقامة صلوات الأربعين وحفل التأبين للأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، ورئيس دير الأنبا بضابا للراهبات، والذي يقام صباح السبت 28 يناير 2023، بمشاركة العديد من أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إذ تزين الدير بصور ولافتات  للأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي.

ووفقًا لمصادر كنسية لـ«الدستور»، فإنه خلال حفل التأبين سوف يعرض فيلمً تسجيلي عن الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي.

◄إقامة حفل تأبين للأنبا كيرلس 

وبخصوص ترتيبات حفل تأبين الأنبا كيرلس قالت الايبارشية: يقام حفل التأبين بدير الأنبا بضابا بنجع حمادى يوم السبت 28/1/2023 الساعة 11:30 صباحًا، والحضور بالقاعة قاصرًا على الأباء المطارنة والأساقفة  الأباء الكهنة والآباء الرهبان الضيوف وممثلي كنائس الإيبارشية.

وتستعد إيبارشية نجع حمادي لإقامة صلوات أربعين وحفل تأبين الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، وذلك بدير الأنبا بضابا بنجع حمادي.

إذ أعلنت إيبارشية نجع حمادي ترتيبات قداس تذكار الأربعين لمثلث الرحمات الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي الراحل ، وذلك تحت رعاية أصحاب النيافة أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على الإيبارشية.

 

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أسقف نجع حمادي البابا تواضروس الثان البا الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي البابا تواضروس بابا تواضروس كنيسة القبطية الأرثوذكسية كنيسة القبطية

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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