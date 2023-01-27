«الإيكاو»: سنحقق في اختراق مسيرات بيونج يانج إذا طلبت كوريا الجنوبية

قالت منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" إنها مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة إذا طلبت الحكومة الكورية الجنوبية إجراء تحقيق فيما إذا كان اختراق الطائرات المسيرة الكورية الشمالية ينتهك اتفاقية الطيران المدني الدولي، المعروفة أيضا باسم اتفاقية شيكاغو.

وأفادت إذاعة آسيا الحرة "أر إف إيه"، اليوم الجمعة، بأنه ردا على سؤال عما إذا كانت المنظمة ستجري تحقيقا بشأن اختراق الطائرات المسيرة الكورية الشمالية، أجاب مكتب الصحافة للإيكاو قائلا: "إنه إذا قام بلد ذو صلة أو بلد ثالث بإثارة هذه المسألة رسميا، فإن الإيكاو ستدعم المناقشة ذات الصلة وستبلغ عن نتيجة المناقشة".

ومع ذلك، رفض مكتب الصحافة الرد الفوري على سؤال عما إذا كانت كوريا الشمالية قد انتهكت اتفاقية شيكاغو، قائلا: "إن القضية تعد قضية دبلوماسية ثنائية تتعلق بالسيادة الإقليمية والالتزامات المتبادلة بين الموقعين على اتفاقية شيكاغو".

وتنظر وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في مطالبة الإيكاو بمراجعة ما إذا كان استفزاز كوريا الشمالية بالطائرات المسيرة في الشهر الماضي، ينتهك اتفاقية شيكاغو.

- اتفاقية شيكاغو

وتأسست "الإيكاو" بموجب اتفاقية "شيكاغو" التي تنص على القواعد العامة المتعلقة بالتشغيل الآمن للطائرات، وتنضم كل من الكوريتين إلى المنظمة.

وتنص المادة 8 من الاتفاقية على أنه "لا يجوز تحليق أي طائرة بدون طيار فوق أراضي دولة متعاقدة دون إذن خاص من تلك الدولة ووفقا لشروط هذا الإذن".

وقد يكون اختراق الطائرات المسيرة الكورية الشمالية، انتهاكا لهذه المادة لأنها حلقت في المجال الجوي لكوريا الجنوبي دون إذن من الحكومة الكورية الجنوبية، وفق وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وفي شهر يونيو من العام الماضي، أدانت الإيكاو الاستفزازات الصاروخية المستمرة لكوريا الشمالية، قائلة إن إطلاقات الصواريخ المستمرة لكوريا الشمالية دون سابق إنذار، تشكل تهديدا خطيرا للطيران المدني الدولي.