«إنديان إكسبرس» الهندية: تعاون استثمارى ضخم بين القاهرة ونيودلهى قريبًا

سلطت صحيفة "إنديان إكسبرس" الضوء على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيودلهي للمشاركة في احتفالات الهند بيوم الجمهورية.

وقالت الصحيفة إن الحكومة الهندية تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز علاقتها مع مصر بسبب موقعها الاستراتيجي المهم ولكونها لاعب سياسي رئيسي في شمال إفريقيا وسوق رئيسية وبوابة إلى أوروبا والقارة السمراء ولديها اتفاقيات تجارية ثنائية مع الدول العربية الرائدة والدول الإفريقية.

وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا استثماريا كبيرا بين البلدين، لافتة إلى ترحيب الرئيس السيسي ورئيس الوزراء مودي بتوسيع الاستثمارات الهندية في مصر، والتي تبلغ حاليًا أكثر من 3.15 مليار دولار.

وأشارت إلى أنهما اتفقا على تشجيع الشركات في بلدانهما على استكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية الناشئة في البلدين.

وترحب مصر بتدفق المزيد من الاستثمارات الهندية وتقدم وعودًا بتقديم الحوافز والتسهيلات وفقًا للوائح والأطر المعمول بها.

من جانبها تؤكد الهند دعمها لهذا النهج من خلال تشجيع شركاتها التي لديها القدرة على تأسيس استثمارات خارجية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

وذكرت الصحيفة أن المشروعات الكبرى التي تم تسليط الضوء عليها تشمل مشروعات مترو في القاهرة والإسكندرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة في ضواحي القاهرة.