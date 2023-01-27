أسوان يستضيف طلائع الجيش فى افتتاح مواجهات الأسبوع السادس عشر للدورى الممتاز

يستضيف أسوان فريق طلائع الجيش في الثالثة إلا ربع عصر اليوم باستاد أسوان في افتتاح مواجهات الأسبوع السادس عشر للدوري الممتاز.

المباراة مهمة للفريقين اللذين يسعيان للعودة للانتصارات بعدما فشل طلائع الجيش في تحقيق الفوز خلال المباريات السبع الأخيرة ونفس الأمر لأسوان الذي لم يفز في أخر 4 مباريات.

أسوان بقيادة أيمن الرمادي يحتل المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 18 نقطة من خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات و7 هزائم وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 15 هدفا ولم يحقق الفوز في أخر 4 مباريات وجمع منها ثلاث نقاط فقط بالتعادل مع البنك الأهلي وحرس الحدود والإسماعيلي والهزيمة أمام المقاولون ولم يسجل في المباريات الأربع سوى هدفا واحدا ودخل مرماه هدفان ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 21 لتأمين موقفه في منطقة الأمان .

أيمن الرمادي أكد للاعبيه صعوبة المباراة وطالبهم بالعودة للانتصارات حتى يحافظ الفريق على مركزه في جدول الدوري ويحاول تحسينه في المرحلة المقبلة ويفتقد أسوان جهود مهاجمه الجابوني ماليك إيفونا بسبب الإصابة .

ونجحت إدارة أسوان في تدعيم صفوف الفريق بخمسة لاعبين جدد خلال يناير الجاري وهم علاء سلامة من فاركو وبلال السيد لاعب الاتحاد مواليد 2000 ومحمود فهمي من المقاولون وسيف العجوز من الجونة والمغربي عماد الكابو من نادي سانتا كولوما الأندوري.

على الجانب الأخر يحتل طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة من ثلاثة انتصارات وستة تعادلات وست هزائم وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 22 هدفا ولم يحقق الفوز في أخر 7 مباريات وجمع منها 5 نقاط بالتعادل مع فيوتشر وحرس الحدود وفاركو و الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا والهزيمة أمام المقاولون وسموحة ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 18.

وقام طلائع الجيش بتدعيم صفوفه بخمسة لاعبين هم أحمد مسعود حارس المصري وزميله فريد شوقي ومحمود وادي مهاجم بيراميدز والسيد أبو أمنة لاعب بلدية المحلة واستعاد حارسه محمد شعبان من حرس الحدود.

يدير المباراة محمد سلامة " ميدو " ويساعده أحمد شاهين وأحمد رشدي ومعهم على السعيد حكما رابعا ومحمد علاء حكم فيديو ومحمود عبد السميع مساعد حكم فيديو.