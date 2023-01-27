الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

احتجاز الـ 18 المصابين بالتسمم بعد تناولهم وجبة غذائية فى فرح بالمنيا

اسعاف
اسعاف

أعلنت إدارة مستشفى بني مزار المركزي، شمال محافظة المنيا، وضع جميع المصابين، بالتسمم الغذائي، إثر تناولهم طعاما فاسدا، في حفل زفاف بعزبة الشريف بالمنيا، تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالاتهم والاطمئنان عليهم وتلقيهم العلاج و الإسعافات اللازمة.

وقال مسؤول بفرع هيئة الإسعاف بالمحافظة، فضل عدم ذكر اسمه، إنه جرى نقل 18 شخصا مصابين بتسمم غذائي بعد أن ظهرت عليهم أعراض بالمغص المعوي، وجميعهم من عزبة الشريف التابعة لمركز  بني مزار، إلى المستشفى المركزي.

والمصابون هم: ناجي ناجح كامل 61 عاما، عنتر كامل أحمد 60 عاما، محمد عيد سامي 40 عاما، أحمد ربيع أحمد 32 عاما، محمد عوض عبد الفتاح 33 عاما، وليد ناجي نجاح 21 عاما، عبد الرحمن محمد عنتر 8 سنوات، شقيقه أحمد 10 سنوات، دياب حسن سعيد 21 عاما، بسام عيد محمد 36 عاما، عبد الرحمن محمد ناجي 11 عاما، إسلام وليد ناجي 5 سنوات، شقيقه حمزة 10 سنوات، رامي أحمد ناجي 3 سنوات، داليا هيثم ناجي 12 عاما، عمر ناجي نجاح 21 عاما، روضه طه عنتر 4 سنوات، شقيقها سراج 7 سنوات، وجميعهم مصابون بتقلص معوي.

وكان اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة  النجدة، بوصول 18 شخصا إلى المستشفى المركزي بمدينة بني مزار في شمال المحافظة، مصابين بمغص معوي وقيء وإسهال، ويرجح أن يكون سببه تسمم غذائي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين إصابة 18 شخصا، جميعهم من عزبة الشريف بمجلس قروي صندفا غرب مركز بني مزار، بسبب تناول وجبة طعام في حفل زفاف.

ومن جانبه انتقل المهندس عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار إلى المستشفى المركزي لمتابعة حالة المصابين والاطمئنان على تقديم كافة الرعاية الطبية لهم.

المنيا حجز المصابين الـ 18 بحالات تسمم مستشفي بني مزار تناولوا وجبة غذائية بأحد الأفراح اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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