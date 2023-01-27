الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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ما أهمية الجامعات التكنولوجية وكيف تثرى التعليم؟.. طارق عبدالملاك يوضح

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية

أوضح طارق عبدالملاك، عميد كلية الصناعة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أهمية الجامعات الأهلية والتكنولوجية وكيف تثري التعليم، قائلًا:"إن الجهود المصرية بدأت منذ سنوات طويلة وانتهت بإنشاء أول ثلاث جامعات تكنولوجية في مصر عام 2019م، جامعة القاهرة الجديدة، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية".

 

وأضاف عبدالملاك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنه تم إنشاء هذا العام سبع جامعات تكنولوجية أخرى، لافتاً إلى أن فكرة الجامعات التكنولوجية تهدف إلى تأهيل خريج يحتاجه سوق العمل، وليس خريج غير قادر على الحصول على عمل.

 

وأوضح أن صاحب العمل مشترك في إعداد البرامج الدراسية، وكذلك يشترك في عملية التدريس نفسها، لافتاً إلى أن برنامج الأطراف الصناعية من أوائل البرامج التي تم إنشاءها في مصر، وهو  تخصص جديد لا نمتلك فيه خبرة، حيث لا يستطيع خريج الطب ولا الهندسة ولا العلاج الطبيعي أن يعمل في هذا المجال، ومن ثم تم الاستعانة بخبراء متخصصين في هذا المجال، وعمل شراكة دولية حالياً مع جامعة كبيرة في اسكتلندا من أجل وجود درجة جامعية مشتركة بيننا وبينهم..

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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