العثور على رضيعة ملقاه فى الشارع بالفيوم

شهدت المنطقة المجاورة لمدرسة الإسلامية بمدينة الفيوم، العثور على طفلة عمرها لا يتخطى 3 أشهر، وتوجهت سيارة الإسعاف لنقلها إلى رعاية الطفل واتخاذ اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا يفيد بالعثور على طفلة لا يتجاوز عمرها 3 شهور في المنطقة المجاورة لمدرسة الإسلامية بمساكن المرور، بمدخل عماره سكنية، وتم إبلاغ مرفق إسعاف الفيوم، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى منطقة البلاغ، وتمت إجراءات نقل الطفلة إلى رعاية طفل أول لتلقيها الرعاية الصحية والطبية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لمعاينتها والتحقيق بشأنها بهدف الوصول إلى الأسباب وراء إلقائها في الشارع وتركها في هذا الوضع، وتبين أن الشخص الذي ترك الطفلة هي والدتها وهربت، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها.

وكان قد تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، خلال جولة ميدانية موسعة بمختلف أحياء مدينة الفيوم، عددًا من السلاسل الغذائية، ومحلات البقالة، والسوبر ماركت، والشوادر، والأسواق، للاطمئنان علي توافر السلع الغذائية، والخضروات والفاكهة واللحوم دون مغالاة من قبل التجار والجزارين، رافقه خلال الجولة، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ.

أوضح الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن جولة المحافظ بدأت بتفقد فرع أحد السلاسل الغذائية الكبرى، بمنطقة الإصلاح الزراعي بالمسلة بحي شرق مدينة الفيوم، حيث تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أقسام الفرع المختلفة التي شملت قسم الخضار والفاكهة، وأقسام السلع الغذائية من سكر وشاي وزيت طعام وسمن نباتي، وأرز، ومكرونة، وبقوليات، وقسم العطارة والياميش والمكسرات، وقسم المخبوزات، وقسم اللحوم البلدية والدواجن والأسماك، وقسم منتجات الألبان، وقسم المعلبات الغذائية، والعصائر والمشروبات، وقسم المنظفات الصناعية والعطور، وقسم مستلزمات الأطفال.