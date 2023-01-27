رسميا.. ناصر منسى ينضم إلى الزمالك

حسم نادي الزمالك بشكل رسمي صفقة ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي لضمه لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، وحصل مسئولو الزمالك على الاستغناء الخاص باللاعب.

واتفق مسئولو الزمالك مع البنك الأهلي على كل تفاصيل الصفقة مقابل 20 مليون جنيه لينضم ناصر منسي بشكل رسمي للزمالك.

وسيقوم مسئولو الزمالك بقيد ناصر منسي في قائمتي الفريق المحلية والأفريقية ومشاركته مع الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووافق مسئولو الزمالك على مد إعارة حمدي علاء للبنك الأهلي إلى جانب انتقال أسامة فيصل بشكل نهائي للبنك الأهلي.