الجمعة 27 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميا.. ناصر منسى ينضم إلى الزمالك

ناصر منسي
ناصر منسي

حسم نادي الزمالك بشكل رسمي صفقة ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي لضمه لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، وحصل مسئولو الزمالك على الاستغناء الخاص باللاعب.

واتفق مسئولو الزمالك مع البنك الأهلي على كل تفاصيل الصفقة مقابل 20 مليون جنيه لينضم ناصر منسي بشكل رسمي للزمالك.

وسيقوم مسئولو الزمالك بقيد ناصر منسي في قائمتي الفريق المحلية والأفريقية ومشاركته مع الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووافق مسئولو الزمالك على مد إعارة حمدي علاء للبنك الأهلي إلى جانب انتقال أسامة فيصل بشكل نهائي للبنك الأهلي.

الزمالك ناصر منسي الدورى المصرى فريق البنك الأهلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مصرع شاب بـ 6 طعنات في مشاجرة بمرسى مطروح

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

الجارديان تحتفى باكتشاف أقدم مومياء فرعونية بالقرب من الهرم المدرج فى سقارة

الدوما: روسيا ستنتصر حتى لو تم إرسال جميع أسلحة العالم إلى أوكرانيا

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023

منتخب الشباب يواصل تدريباته بالإسماعيلية وقياسات بدنية للاعبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

صور

حفل عميد الإنشاد ياسين التهامى فى معرض الكتاب 2023

الدكتور محمد الباز وياسين التهامى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

الأطفال يزيّنون معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تلوم القيادة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

فلسطين تعلن وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل بعد اقتحام مخيم جنين

سلسلة اجتماعات مهمة.. ماذا يفعل وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل وفلسطين؟