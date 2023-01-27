الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«مثيرة للقلق».. رئيس أقسام الباطنة والمناعة سابقًا يكشف تصنيفات متحورات كورونا

كورونا
كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقاً، إن منظمة الصحة العالمية تصنف المتحورات الجديدة من فيروس كورونا أو من متحور أوميكرون، إلى قسمين في غاية الأهمية. 

وأضاف الدكتور أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن القسم الأول يضم المتحورات المثيرة للقلق، وهذه الحالة تستلزم إجراءات تتخذها منظمة الصحة العالمية وتبلغ بها الدول حتى تقوم بتنفيذها. 

وأوضح أن القسم الثاني من المتحورات هي المثيرة للاهتمام، وفي هذه الحالة يتم دراسته لمعرفة خصائصه بشكل كامل ومن ثم إمكانية التعرف على الإجراءات التي يمكن اتخاذها من أجل حماية أنفسنا، لافتا إلى أنه إذا كانت المتحورات مثيرة للإهتمام، فهذا يعني أنها ليست شديدة الخطورة، لكن إذا كان مثير للقلق فلابد من اتخاذ الاجراءات ما يتناسب مع هذا المتحور.

وأشار إلى أن ظهور متحورات جديدة من كورونا يتم دراستها من خلال أربع عوامل؛ أولها معدل الإنتشار، قسوة المرض الذي يتسبب فيه هذا المتحور، استجابته للقاحات التي يتم إعطاءها للمواطنين، استجابته للأدوية التي يتم تصنيعها لعلاج المصابين من كورونا. 

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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