عناوين جديدة من سلسلة «روائع المسرح العالمى» فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

“الحالمة، الرجل الذي حضر للعشاء، عاشق المظاهر، المسافر بلا متاع”.. إصدارات جديدة للهيئة العامة لقصور الثقافة، في الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويواصل مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، تقديم روائع المسرح العالمي: “المشروع الذي بدأ مع عصر النهضة في ستينات القزن الماضي علي يد البناء العظيم ثروت عكاشة، لنقدم للقاري في هذه الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 25 عنوانا جديداً، وكنا في السنوات الثلاث السابقة قدمنا خمسين عنواناً "لنضع بين يدى المسرحيين ومحبي المسرح 75 عنوانا من كنوز المسرح العالمي”، بحسب ما قال الشاعر جرجس شكري، مدير النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

ــ العناوين الجديدة في سلسلة روائع المسرح العالمي

ولفت “جرجس” إلى أن العناوين الجديدة المشاركة من خلالها الهيئة العامة لقصور الثقافة في معرض القاهرة الدولي للكتاب هي: الرجل الذي حضر للعشاء (جورج كوفمان و موس هارت) تقديم محمد يوسف نجم، ترجمة السيد حامد زعلوك. عاشق المظاهر (جورج كيلي) تقديم مصطفى محمود، ترجمة كامل يوسف. دون جوان (موليير) ترجمة إدوار ميخائيل، تقديم نبيل الألفي. منزل القلوب المحطمة (برناردشو) ترجمة محمود سامي أحمد، تقديم دريني خشبة.

بالإضافة إلى سيجفريد (جان جيرودو) ترجمة كمال فريد، تقديم محمد مندور. الخاطبة (ثورنتون وايلدر) ترجمة صالح زكي، تقديم دريني خشبة، وفترة التوافق (تنيسي وليامز) ترجمة فاروق عبد القادر، تقديم دريني خشبة. المسافر بلا متاع (جان أنوي) ترجمة وتقديم أنور لوقا.

وأيضًا الحالمة (إلمر رايس) ترجمة أسما حليم، تقديم كامل يوسف. كرنفال الأشباح (موريس دي كوبرا) ترجمة أحمد محمد رضا، تقديم محمد مندور. فتى الغرب المدلل (جون ميلنجتون سينج) ترجمة حمدي أحمد رجب، تقديم علي الراعي. الآلة الحاسبة (آلمر رايس) ترجمة عادل سليمان، تقديم فاطمة موسى.

ومدرسة الأزواج وسجاناريل (موليير) ترجمة محمد حسن عون. الإنسان الآلي (كاريل تشابيك) ترجمة طه محمود طه. سور الصين (ماكس فريش) ترجمة سمير التنداوي. روميو وجانيت (جان أنوي) ترجمة يحيى سعد. العادلون (ألبير كامي) ترجمة بسيم محرم وريمون فرانسيس. قصة حياة (ماكس فريش) ترجمة د. مصطفى ماهر.

والمتوحشة (جان أنوي) ترجمة يحيى سعد. حاملة المصباح (ريجونولد بركلي) ترجمة صالح زكي، تقديم دريني خشبة. لعبة البنج بونج تأليف آرتور آداموف ترجمة فاروق عبد القادر. دون كيشوت – إيف جامياك – ترجمة فتحي العشري. أهمية أن يكون الإنسان جادا – أوسكار وايلد- ترجمة عباس يونس. فاوست كما أراه (بول فاليري) ترجمة عبد العاطي جلال. يو أس أو “نحن والولايات المتحدة” -بيتر بروك ترجمة فاروق عبد القادر.

وأكد “جرجس” على أن هناك المزيد من العناوين الجديدة في سلسلة روائع المسرح العالمي، تطرح في جناح الهيئة العامة بقصور الثقافة، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال الأيام المقبلة.

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