الجمعة 27 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ريال مدريد يقلب الطاولة على أتلتيكو ويتأهل إلى نص نهائى كأس ملك إسبانيا

ريال مدريد
ريال مدريد

أكمل ريال مدريد عقد المتأهلين إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد 3 / 1، ضمن منافسات دور الثمانية.

وتقدم أتلتيكو مدريد عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 19، قبل أن يدرك رودريجو جوس التعادل لريال مدريد في الدقيقة 79.

وبعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، تم اللجوء إلى الأشواط الإضافية، حيث نجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الثاني عن طريق كريم بنزيمة في الدقيقة 104 بالشوط الإضافي الأول.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الإضافي الثاني، نجح فينسيوس جونيور في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد.

وكان أتلتيكو مدريد قد أكمل المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه ستيفان سافيتش في الدقيقة 99 بالشوط الإضافي الأول، وذلك بعد تدخل قوي على إدوارد كامفينجا لاعب ريال مدريد.

واكتمل عقد الفرق المشاركة في الدور قبل النهائي من المسابقة، بوجود أندية برشلونة وريال مدريد وأتلتيك بلباو وأوساسونا، حيث تقام قرعة الدور قبل النهائي يوم الاثنين المقبل.

ريال مدريد اتلتيكو مدريد كاس ملك اسبانيا رودريجو فينيسيوس جونيور كريم بنزيما

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مصرع شاب بـ 6 طعنات في مشاجرة بمرسى مطروح

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023 عبر رابط بوابة الأزهر

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023

ضبط شخص انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة مليون جنيه ومصوغات ذهبية فى الفيوم

التحريات الأمنية فى اتهام سائق بقتل شقيقته فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

صور

حفل عميد الإنشاد ياسين التهامى فى معرض الكتاب 2023

الدكتور محمد الباز وياسين التهامى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

الأطفال يزيّنون معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تلوم القيادة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

فلسطين تعلن وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل بعد اقتحام مخيم جنين

سلسلة اجتماعات مهمة.. ماذا يفعل وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل وفلسطين؟