الجمعة 27 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير: مصر قضت على العديد من المشكلات التى تعيق حركة التصدير

صادرات
صادرات

قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية قضت على العديد من المشكلات التي تعيق حركة التصدير، لافتاً إلى أنه كان يوجد الكثير من المشكلات التي تحدث للمصنعين والمصدرين مع الحكومة المصرية.

 

وأضاف أنيس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن هذه التحديات كانت مرتبطة بالدعم المالي وبرنامج تنمية الصادارت، لافتاً إلى أنه تم تغيير البرنامج بالكامل، وأصبح يوجد تغيير للجدولة، وعمليات التأخير في دفع الأقساط المالية للمصدرين قلت كثيراً عن ذي قبل.

 

وأوضح أنه كان يوجد الكثير من المشكلات المتعلقة بضعف القطاع البنكي، في مجموعة من الدول التي يوجد بها فرص للتصدير مثل أفريقيا، وبالتالي بدأت البنوك المصرية في افتتاح مجموعة من الفروع في هذه الدول، وهو ما ساعد على فتح أسواق للصادات المصرية. 

 

وأشار إلى أنه كان يوجد مشكلات خاصة باللوجستيات المتعلقة بالنقل وسرعته، لافتاً إلى أنه أصبح يوجد تغيير في البرنامج وتغيير الشركة المسؤولة عن هذا الأمر وتحديثها وتطويرها.

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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