«سى إن إن»: قتال عنيف بين القوات الروسية والأوكرانية حول مدينة باخموت

قالت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن القتال لا يزال مستمراً بين القوات الروسية والأوكرانية حول مدينة "باخموت" شرقاً.

وأضافت القناة، في تقرير نشرته، أن فريقها الإعلامي شاهد إطلاق نار مباشر كثيف من المواقع الأوكرانية ضد منحدرات تلال غرب باخموت، حيث وُجِّهَت أغلب هذه النيران على ما يبدو ضد الوحدات الروسية المتمركزة في جنوب وشمال المدينة".

وذكرت القناة الأمريكية في تقريرها أيضاً أن وحدات تابعة لمجموعة فاجنر الروسية تحاول على ما يبدو التقدم من الجانبين، في محاولة لتطويق المدينة التي بقي بها 6 آلاف مدني.