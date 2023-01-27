الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قوات الاحتلال الإسرائيلى تُغلق القدس لتأمين مسيرة للمستوطنين اليهود

قوات الاحتلال الإسرائيلى
قوات الاحتلال الإسرائيلى

 أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مدينة القدس، لتأمين مسيرة للمستوطنين اليهود، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسي لبلدة سلوان، وحي رأس العامود، وشارع باب الأسباط، وكثفت من نشر قواتها في شوارع القدس المحتلة لتأمين مسيرة للمستوطنين، كما نصبت حواجز شرطية في منطقة الشياح في رأس العامود، وطريق الجثمانية ووادي حلوة.

 

وكان مئات المستوطنين أدوا رقصات استفزازية بالقرب من باب المغاربة المغلق أمام الفلسطينين منذ الاستيلاء عليه عام 1967، خلال تنفيذهم لمسيرة بدأت من جهة باب المغاربة، مرورا بباب الأسباط، وحي رأس العامود، شرق القدس المحتلة.


من جهة أخرى، أغلقت قوات الاحتلال اليوم حاجز مخيم شعفاط العسكري، شمال شرق القدس المحتلة.


وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز عقب اندلاع مواجهات مع الشبان الذين خرجوا للتنديد بجرائم الاحتلال في جنين، واستمرار احتجاز جثمان الشهيد محمد علي الذي ارتقى برصاص الاحتلال أمس أثناء التصدي لعملية هدم منزل الشهيد عدي التميمي.


وفي السياق، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، وقرب جدار الفصل العنصري بقرية بيت إجزا شمال غرب القدس المحتلة، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين.


كما أصيب شابان بالرصاص الحي، أطلقه جيش الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت ببلدة عزون شرق قلقيلية.


وقالت مصادر محلية إن شابين أصيبا برصاص الاحتلال بالأطراف، نقلا على إثرها إلى مستشفى درويش نزال الحكومي، ووصفت إصابتهما بالمتوسطة، فيما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات المستمرة.


وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم إصابة 4 شبان، حالة أحدهم خطيرة، جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي، خلال المواجهات التي اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.


وذكرت الصحة الفلسطينية، أن شاباً أصيب بالرصاص الحي في منطقة الصدر، ووصفت حالته بالخطيرة، فيما أصيب ثلاثة آخرون في مناطق مختلف من أجسادهم، ونقلوا جميعا إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.


واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تنديدا بمجزرة الاحتلال في جنين ومخيمها.


وخرج عشرات الطلبة من جامعة بيرزيت في مسيرة باتجاه حاجز "بيت إيل" العسكري، المقام على أراضي المواطنين عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، حيث اندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص، وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت تجاههم.


كما أصيب مواطن فلسطيني بجروح وصفت بالحرجة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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