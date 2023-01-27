البيت الأبيض يعلن مقتل قيادى فى تنظيم «داعش» الإرهابى فى عملية خاصة شمالى الصومال

أعلن مسؤول في البيت الأبيض مقتل القيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي بلال السوداني في عملية خاصة شمالي الصومال بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف المسؤول -في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء الخميس- أن العملية الخاصة التي نفذت مساء الأربعاء شمالي الصومال أدت الى مقتل 10 عناصر من "داعش" الإرهابي إلى جانب السوداني.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن السوداني كان يلعب دورا محوريا في تمويل شبكات موالية لتنظيم "داعش" الإرهابي عبر العالم.