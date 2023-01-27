الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض يعلن مقتل قيادى فى تنظيم «داعش» الإرهابى فى عملية خاصة شمالى الصومال

داعش
داعش

 أعلن مسؤول في البيت الأبيض مقتل القيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي بلال السوداني في عملية خاصة شمالي الصومال بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

 

وأضاف المسؤول -في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء الخميس- أن العملية الخاصة التي نفذت مساء الأربعاء شمالي الصومال أدت الى مقتل 10 عناصر من "داعش" الإرهابي إلى جانب السوداني.

 

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن السوداني كان يلعب دورا محوريا في تمويل شبكات موالية لتنظيم "داعش" الإرهابي عبر العالم.

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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