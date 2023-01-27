الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حجمه يعادل مدينة لندن.. الفضاء الروسية ترصد انفصال جبل جليدى عن جرف بالقارة القطبية

جبل جليدى
جبل جليدى

قالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، إن الأقمار الصناعية للوكالة تراقب جبلا جليديا ضخما يتساوى حجمه مع مدينة لندن انفصل عن جرف برانت الجليدي في القارة القطبية الجنوبية.

 

وذكرت الوكالة على قناتها على تليجرام أن "أقمار روسكوزموس الصناعية تراقب حركة الجبل الجليدي"، مضيفة أن سمك الجليد كان 150 مترا في موقع الانقسام، وفقا لوكالة تاس الروسية.

 

نشرت روسكوزموس أيضا صورة للجبل الجليدي التقطت بواسطة القمر الصناعي Meteor-M.


من جانبه، أخبر ألكسندر كليبيكوف، الذي يرأس البعثة الروسية في القطب الجنوبي، وكالة تاس في وقت سابق أن جبل الجليد العملاق لا يشكل أي تهديد للملاحة في نصف الكرة الجنوبي.


وكانت هيئة المسح البريطانية البحثية للقطب الجنوبي قد ذكرت، في وقت سابق، أن الجبل الجليدي الذي تبلغ مساحته 1550 كيلومترا مربعا، أي حجم العاصمة البريطانية وضواحيها أو سان بطرسبرج ثاني أكبر مدينة في روسيا، انفصل عن الجرف الجليدي يوم الأحد.

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