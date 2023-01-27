كيف تدعم محطة الطاقة الشمسية بمطار القاهرة التحول للطاقة المتجددة؟

أوضح الدكتور سامح نعمان، أستاذ هندسة الطاقة، كيف تدعم محطة الطاقة الشمسية الجديدة بمطار القاهرة التحول للطاقة المتجددة، قائلاً: "إن افتتاح محطة جديدة للطاقة الشمسية مطار القاهرة بطاقة تبلغ 300 كيلو وات".

وأضاف نعمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، أن معدل المحطة يصل إلى 271 كيلو في الساعة، لافتا إلى أنها تنتج 495 ميجا، وبالتالي فإن هذا المشروع يوفر للدولة المصرية في السنة ما يقرب من 100 ألف متر مكعب.

وأوضح أن محطة الطاقة الشمسية الجديدة بمطار القاهرة، تنتج 22 كيلو من ثاني أكسيد الكربون، بينما المحطة العادية تنتج 223 طنا من ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي فإن محطة الطاقة الشمسية تمنع حوالي 90% من العادم الذي يخرج من المحطات الطاقة التقليدية.

وأشار إلى أنها لو كانت محطة مياه، فإن محطة المياه كطاقة متجددة تمنع 99% من انبعاثات غاز ثاني أكيد الكربون، ولو كانت رياح تمنع 98%، لافتاً إلى أن عدم وجود ثاني أكسيد الكربون في المناخ يقلل من الأمراض التي تنتشر، وهو ما ينعكس على الدولة بتوفير نفقاتها على الصحة والعلاج.