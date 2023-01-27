الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 500 عبوة سجائر مسرطنة ومهربة من الجمارك بالمحلة الكبرى

سجائر
سجائر

وجهت مديرية تموين الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل الوزارة، حملة مكبرة لضبط أسعار السلع وتحري التزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع ومكافحة ارتفاع الأسعار بدائرتي مركز ودينة المحلة الكبري.

وشنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية مكبرة بناء على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية، تشكلت للمرور على النقاط الارتكازية لتجار السلع الغذائية لضبط الأسعار وعن مدى التزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع والتيسير على المواطنين.

ضمت الحملة كلا من ناصر مصطفى العفيفي والسيد أحمد الحوالة ومحمد السيد فضل والسعودى عبدالحميد ومحمودحسن برغوث ومحمد صلاح باز  والسيد أحمد الحوالة ومصطفى أبو بكرعلي، بإدارتي تموين المحلة الكبري، وذلك بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية فرعي وسط وغرب الدلتا، وإدارة مباحث تموين الغربية، وقامت الحملة بتفقد الحالة العامة للسوق وبيان توفر السلع وبيعها بأسعارها المُعلنة والتصدي لأي محاولة غش أو بيع منتجات غير صالحة تضر بصحة المواطن المصري.

ونجحت الحملة في ضبط مصنع وتعبئة حلوى شيكولاتة أطفال غير مُرخص، ينتج منتجات غير صالحة للاستهلاك الادمى وتحمل علامات تجارية مملوكة للغير ومقلدة، كما نجحت الحملة في تحرير 20 محضر عدم إعلان عن الاسعار السلع الغذائية المعروضة للجمهور، وتم التحفظ على المضبوطات. 

وتمكنت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، من ضبط كمية بلغت 500 عبوة سجائر مسرطنة ومهربة من الجمارك وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وغير صالحة للاستخدام الآدمي، بداخل محل بيع مواد غذائية بدائرة مدينة المحله الكبرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك والعرض النيابة العامة لاتخاذ اللازم تجاه المضبوطات والمتهمين.

500 علبة سجائر مسرطنة ومهربة من الجمارك ارتفاع الأسعار أسعار السلع الغذائية استهلاك الأدمي الرقابة الإدارية الرسوم الجمركية الرقابة هيئة الرقابة الإدارية توفير السلع الغذائية تموين الغربية

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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