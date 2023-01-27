خبير علاقات دولية يوضح دلالات زيارة الرئيس السيسى للهند فى هذا التوقيت

أوضح الدكتور أحمد سيد، خبير العلاقات الدولية، دلالات زيارة الرئيس السيسي للهند في هذا التوقيت، قائلًا: "إنها زيارة تاريخية ومهمة، شكلت نقلة نوعية كبيرة في العلاقات المصرية الهندية".

وأضاف «سيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، إن العلاقات المصرية الهندية شهدت طفرة كبيرة خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ زيارته الأولى لها عام 2015، وزيارته الثانية عام 2016، لتأتي هذه الزيارة الثالثة التي تعكس قوة ومكانة العلاقات المصرية الهندية، والمستقبل الواعد الذي يجمع البلدين.

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن العلاقات المصرية الهندية لها خصوصية كبيرة تنبع من عدة اعتبارات؛ الاعتبار الأول أن هناك أسس قديمة راسخة في بناء العلاقات المصرية الهندية تبدأ من عشرينيات القرن الماضي، ثم فترة الخمسينات، والتقارب والتوافق المصري بين الرئيس جمال عبدالناصر ورئيس الوزراء الهندي، وبالتالي فمنذ هذه التواريخ لم تشهد العلاقات المصرية الهندية أي شوائب بل شهدت تطورًا كبيرًا.