الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

منتخب الشباب يواصل تدريباته بالإسماعيلية وقياسات بدنية للاعبين

منتخب الشباب
منتخب الشباب

واصل منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة الكابتن محمود جابر، تدريباته اليومية بمعسكره المغلق المقام حاليًا بالإسماعيلية استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة التي تستضيفها مصر خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.

شهد مران اليوم استخدام تقنية GPS لتعقب اللاعبين وقياس مجهود وأداء كل لاعب واستخراج المعدلات والبيانات البدنية والحيوية، بجانب تحديد التمركز للاعبين داخل الملعب، كما تم استخدام تقنية Polar  للتعرف على معدل ضربات القلب، وكمية السعرات الحرارية المستهلكة لكل لاعب، تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب.

في السياق ذاته، تواجد حمادة أنور، مدير إدارة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة القدم في المران للتنسيق مع الكابتن محمود جابر بشأن مستجدات برنامج إعداد المنتخب قبل بطولة أمم أفريقيا في ضوء اهتمام مجلس إدارة الاتحاد بالتواصل المستمر مع منتخب الشباب لتوفير كافة احتياجاته قبل البطولة المرتقبة.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلًا من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، شادي الجيلاني محلل أداء، هاجد هاني رئيس الجهاز الطبي، ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل، إسلام جمال معد بدني، أحمد ممدوح أخصائي تدليك، واللواء عبدالجليل إمام المدير الإداري للمنتخب، وأحمد إيهاب إداري، علاء سعيد مسئول المهمات.

وأسفرت قرعة بطولة أفريقيا للشباب تحت ٢٠ سنة عن ووقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بصحبة كل من موزمبيق ونيجيريا والسنغال، وهي مجموعة صعبة للغاية .

وتقام مباريات البطولة فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية بمشاركة ١٢ منتخبًا، موزعين على ثلاث مجموعات، يتأهل من الدور الأول  أول وثاني كل مجموعة، وكذلك أفضل منتخبين فى ترتيب ثوالث المجموعات، ليكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية، على أن يتأهل المنتخبات الأربعة التي تصل الدور نصف النهائي إلى نهائيات كأس العالم بأندونيسيا.

اهتمام اتحاد المصري لكرة القدم اداء احتياجات استخدام أسف استخراج

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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منتخب الشباب يواصل تدريباته بالإسماعيلية وقياسات بدنية للاعبين

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