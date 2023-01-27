الجمعة 27 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات الأمنية فى اتهام سائق بقتل شقيقته فى القاهرة

ضبط متهم
ضبط متهم

تنشر " الدستور" تحريات الأجهزة الأمنية في اتهام سائق توك توك بقتل شقيقته بسبب مشاجرة نشبت بينهما بسبب مطالبته لها بمبلغ مالي لإنفاقه على تعاطيه المواد المخدرة بمنطقة دار السلام.

 

وجاء في أقوال معاون مباحث دار السلام خلال تحقيقات النيابة بأن تحرياته السرية دلته لاعتياد المتهم والشاهدة الأولي التشاجر فيما بينهما وتعدي الأول عليها ضربا لكون المتهم من الأشخاص سيئ السمعة ومشهور عنه سوء السلوك بمنطقة سكنه.

 

وأضاف أنه وبتاريخ الواقعة طالبها المتهم بمبلغا ماليا فرفضت الإنصياع له وتعدي المتهم عليها " 

 

كانت قد أحالت النيابة العامة سائق توك توك للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل شقيقته بسبب مشاجرة نشبت بينهما بسبب مطالبته لها بمبلغ مالي لإنفاقه على تعاطيه المواد المخدرة بمنطقة دار السلام.

 

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أن النيابة العامه تتهم "م. م" سائق توك توك، لأنه في يوم 2-3-2022  بدائرة قسم شرطة دار السلام في محافظة القاهرة قتل عمدا المجني عليها "رانيا. م" من غير سبق إصرار أو ترصد بأن نشبت بينهما مشاجرة لطم كلا منهما الآخر فدفعها من ظهرها تجاه النافذة - بمحل الواقعة – حتى أسقطها أرضا من الطابق الرابع فأحدث إصاباتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي وقد فارقت الحياة على إثرها قاصداً من ذلك قتلها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم أحرز بقصد التعاطي مادة "الحشيش" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

التحريات سائق قتل شقيقته القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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