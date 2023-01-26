الجمعة 27 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

لجنة تحكيم «شارك تانك» تكشف أبرز المشروعات التي أبهرتهم

لجنة تحكيم برنامج
لجنة تحكيم برنامج شارك تانك

استضافت الإعلامية منى الشاذلي أعضاء لجنة تحكيم برنامج شارك تانك برنامجها معكم، المذاع عبر فضائية CBC.

وقالت هيلدا لوقا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميتشا، إن أكثر مشروع نال إعجابها كان مشروع متسابقة مبتدئة، وتصنع جلود، مبتدئة منذ عام، لتأتي جائحة كورونا  ضيعتها بشكل تام، معقبة:"حسيت إني ممكن أساعدها، المشكلة ليست في التمويل، فمن الممكن ألا يكون قادراً على عمل شيء بهذه الأموال، وبالتالي أبحث عن مشاريع أستطيع أن أشارك فيها". 

وقال محمد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة موبيكا، إنه لا يجب عمل استثمار في شركات لا نستطيع أن نساعد الناس المتواجدة بها، لافتاً إلى أنه حتى تكبر هذه الشركات فهي تحتاج دورة واثنين وثلاث، خاصة ونحن نأخذ نسب منها، وبالتالي يجب أن تكون مؤسسة بشكل مضبوط، بحيث تكون قادرة على التحسن. 

وأشار محمد منصور، رئيس مجلس إدارة شركة انفينيتي سولار، إلى أن أكثر مشروع تايليستيك خاص بعمل بلاط إنترلوك من عوادم البلاستيك، وبالتالي هذا يعتبر اقتصاد أخضر بالنسبة لي، وعملي في هذا المجال وبالتالي كان سهل أن اتخذ قرار بشأن هذا المشروع.

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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