الجمعة 27 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

خيرى رمضان: «مواكبة التكنولوجيا المتسارعة أكبر تحديات العمل الإعلامي»

الإعلامى خيرى رمضان
الإعلامى خيرى رمضان

أكد الإعلامى خيرى رمضان، أن الإعلاميين في تناولهم لقضايا المجتمع، يحملون على عاتقهم مصلحة هذا البلد ومواطنيه، مُشددًا: "محدش بيقولنا اعملوا أو ما تعملوش.. بنتحرك وفقا لقناعاتنا".

جاء ذلك  خلال ندوة" نحن والإعلام" فى القاعة الرئيسية “صلاح جاهين شخصية معرض الكتاب” والتي يشارك فيها المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفى محمد هانى، والكاتب الصحفى دكتور محمود مسلم، وتديرها الإعلامية منة الشرقاوى.

وأضاف أن التحدي الذي يواجه العمل الإعلامي هو مواكبة التسارع التكنولوجي من خلال تطوير الأدوات وتحرى الدقة وتقديم المعلومات الدقيقة خاصة أن أغلب ما يقدم من معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي غير صحيح.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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