أحمد مبارك لمتسابقة بـ«الدوم»: انتي حِركة في التمثيل

قالت ساندي مراد من القاهرة، عن فئة التمثيل: "أنا جيت عشان تختارني أصلاً".

وأثنى مدرب التمثيل أحمد مبارك، على المتسابقة قائلاً: "زي ما بتقول بالمصري كده حِركة"



"الدوم"



وبدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من القاهرة، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبي الخير، والإعلامي شادي شادي، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.