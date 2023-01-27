الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التحالف الوطنى: توزيع الوجبات الساخنة على الأسر الأولى بالرعاية بالشيخ زويد

توزيع الوجبات الساخنة
توزيع الوجبات الساخنة

أعلن التحالف الوطني للعمل التنموي، استمرار توزيع الوجبات الساخنة على الأسر الأولى بالرعاية من خلال مؤسسة "مصر الخير".

 

وأضاف التحالف، عبر موقعه الإلكتروني، أنه تم توزيع الوجبات الساخنة على الأسر فى منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء، فى إطار إطلاق القوافل التى تستهدف كافة محافظات الجمهورية، لافتا إلى أنه تم الإعداد لإطلاق حملة "دفا" لتوزيع البطاطين والمواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظتي سانت كاترين وحلايب وشلاتين.

 

وأضاف التحالف أنه تم توزيع 9 آلاف كرتونة مواد غذائية و70 ألف لحاف، و6 آلاف قطعة ملابس بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم في إطار مبادرة "خيرك سابق" لدعم الأسر الأولى بالرعاية، و سيتم إطلاقها في كل المحافظات بلا استثناء، لتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجًا، كما تم إطلاق قافلة تضم عددًا من الأطباء والأدوية والمساعدات الغذائية، بالإضافة إلى معرض للملابس، وألعاب للأطفال مجانًا بنسبة 100%.

 

كما أعلن التحالف الوطني، إطلاق كياناته مبادرات متعلقة بالتعليم سواء من حيث إنشاء مدارس مجتمعية أو تقديم الدعم الدراسي للطلبة غير القادرين أو منح الدراسية للطلبة المتفوقين؛ بالإضافة إلى تزويد الطلبة بالمستلزمات الدراسية والتعليمية؛ وفصول محو الأمية لغير المتعلمين.

 

وكان قد صرح مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بأنه فى ضوء تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم والتي أثرت على المجتمع المصري، اتجه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الشرائح الأولى بالرعاية، والشرائح المتوسطة التي كانت تدعم وتساعد غيرها، ونتيجة للأزمة العالمية تأثرت وأصبحت بحاجة لتقديم العون لها، إلى إطلاق مبادرة "خيرك سابق".

 

وأكد زمزم لـ"الدستور" أن المبادرة تقدم الدعم والعون للشرائح الأولى بالرعاية، موضحًا أن "صناع الخير" كجزء من التحالف تساعد فى هذه المبادرة من خلال متطوعيها، حيث تستهدف الفئات المستحقة بلا استثناء في كل المحافظات.

إطلاق القوافل أسر الأولى بالرعاية الأسر الأولى بالرعاية البطاطين والمواد الغذائية الاولى بالرعاية التحالف الوطني

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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