الجمعة 27 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

حسام صالح: «الميتافيرس» سيدفع وسائل الإعلام لنقلة نوعية فى المستقبل

المهندس حسام صالح
المهندس حسام صالح

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن التريند يستطيع قياس بعض الأمور لكن هناك أدوات لقياس الرأى العام فى الشارع مثل أدوات تستخدم الذكاء الاصطناعى.

وأضاف "صالح" خلال ندوة "نحن والإعلام" فى القاعة الرئيسية (صلاح جاهين شخصية معرض الكتاب) والتى يشارك فيها الإعلامى خيرى رمضان، والكاتب الصحفى دكتور محمود مسلم، والكاتب محمد هانى، وتديرها الإعلامية منة الشرقاوى، أن مستقبل الوظائف قد تتغير مع الثورة التكنولوجية لكن الدور الاساسى للمهام سيبقى كما هو، لافتا إلى أن الانتقال لتقنيات الميتافيرس سيمكن وسائل الإعلام من إقامة ستديو تخيلى وباختصار تستطيع هذه التقنية أن يكون لكل شخص منا قرين افتراضى على هذه التقنية.

ولفت"صالح" إلى أن تقنية "الميتافيرس" ستمكن القنوات الإعلامية لنقل نفس المذيع لحدث واحد فى نفس التوقيت من مكانين حيث الظهور بشخصيته الحقيقية من فرنسا والظهور بشخصيته المتخيلة من ستديو آخر فى الهند فى نفس الوقت، مشيرا إلى أن الاستثمار فى هذه التقنيات بمجال الإعلام يتطلب ضخ مزيد من الأموال وهو إنتاج ضخم.

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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