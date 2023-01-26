الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«فرصة كبيرة أقدم موهبتى».. متسابقة تبهر لجنة تحكيم «الدوم»

أماني سمير عطية،
أماني سمير عطية،

قالت أماني سمير عطية، من الجيزة: "إنا أماني عندي 27 سنة جيث النهاردة عشان أكون نجمة الدوم في الغني برنامج الدوم بيدي فرص كتير لمواهب ولناس مكنوش هيعرفوا يقدموا موهبتهم".

وتابعت: "الموضوع ابتدأ من وأنا صغيرة ماما هي اللي كانت بتشجعني وكانت بتدعم إلى حد بعيد موهبتي وبابا كمان، وحصل تحول في الحياة لما فقدتهم، واتأثرت وتحولت إنسانيا وفنياً".

وتابعت: "الدوم تجربة مختلفة بالنسبة ليا، وحبيت أشاكر في الدوم لأنه باسم بلدي، وأن شاركت في مسابقات كثير بره مصر".

وأبهرت المتسابقة لجنة التحكيم، حيث قال أبوالخير: "متشكرين وحياتي عندك، متشكرين إنك جيتي".

"الدوم"

وبدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من القاهرة، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبوالخير، والإعلامي شادي شادي، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.

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