أول ظهور لـ مؤمن زكريا بعد انضمامه لجهاز سموحة

ظهر مؤمن زكريا لاعب الأهلي ومننخب مصر السابق، لأول مرة منذ انضمامه للجهاز الفني لفريق سموحة والذي يقوده أحمد سامي بعد استقالة طارق العشري.

ورحب فرج عامر رئيس نادي سموحة، بالجهاز الفني الذي يضم أيضًا إلى جانب مؤمن زكريا كلاً من صلاح أمين وأحمد حسن مكي.

وكان أحمد سامي قد تولى تدريب فريق سموحة، بينما سيقود طارق العشري فريق فاركو خلفًا لـ إيهاب جلال.

وكان فرج عامر رئيس نادي سموحة قد أعلن عن تعيين مؤمن زكريا ضمن أعضاء الجهاز الفني الذي سيقود الفريق السكندري خلال الفترة المقبلة في الدوري المصري.

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة.

