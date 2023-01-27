هندوستان تايمز: سعي هندى-مصرى لتكثيف التجارة والاستثمار بينهما

ذكرت صحيفة هندوستان تايمز الهندية، أن منطقة قناة السويس المصرية حظيت باهتمام كبير، مشيرة الى أن الرئيس السيسي عرض تخصيص أراض للصناعات الهندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ليتم تطويرها بموجب خطة هندية رئيسية، في ظل سعي البلدان إلى تكثيف التجارة والاستثمار الثنائي.

وجاء ملف مشاركة الهند في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس في بيان مشترك صدر في ختام زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للبلاد التي استمرت ثلاثة أيام، إلى جانب إجراء محادثات مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي حول سبل تنشيط العلاقات الثنائية، حيث كان الرئيس السيسي ضيفًا رئيسيًا في احتفالات الهند بعيد الجمهورية اليوم الخميس.

الإرهاب يشكل أحد أخطر التهديدات الأمنية للانسانية

كما عكس البيان المشترك الأهمية التي يعلقها الزعيمان على تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، واتفق مودي والسيسي على أن الإرهاب يشكل "أحد أخطر التهديدات الأمنية للإنسانية" وأدانا استخدام الإرهاب كأداة للسياسة الخارجية.

ورحب الزعيمان بتوسيع الاستثمارات الهندية في مصر من المستوى الحالي البالغ 3.15 مليار دولار واتفقا على تشجيع الشركات على استكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية في البلدين.

كما حدد الجانبان هدفًا لزيادة التجارة الثنائية السنوية من 7 مليارات دولار إلى 12 على مدى السنوات الخمس المقبلة من خلال تنويع سلة التجارة والتركيز على القيمة المضافة.

المنطقة الاقصادية بقناة السويس

وقال البيان المشترك إن مصر "ترحب بتدفق المزيد من الاستثمارات الهندية والوعود بتقديم الحوافز والتسهيلات" بما يتماشى مع اللوائح والأطر القائمة، كما يدرس الجانب المصري إمكانية تخصيص قطعة أرض خاصة للصناعات الهندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويمكن للجانب الهندي الترتيب للخطة الرئيسية".

وقال الجانب الهندي إنه سيدعم هذا النهج من خلال تشجيع الشركات الهندية ذات الإمكانات الاستثمارية الخارجية للاستفادة من الفرص المتاحة في مصر.