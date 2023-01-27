الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط حلاق أثناء أداءه الامتحان بدلا من صديقه فى مدرسة ميت خلف بالمنوفية

ضبط متهم
ضبط متهم

في واقعه شهدتها إحدى لجان امتحانات المدارس الصناعية بمحافظة المنوفية، حاول حلاق أداء امتحان مادة الزخرفة مكان صديقه الطالب والمقيد بالصف الثاني الثانوي الصناعي، وتم افتضاح أمره حيث تحفظ مسئولي اللجنة على الشاب، لحين حضور مركز الشرطة وتسليمه للجهات الأمنية المختصة.


تعود التفاصيل إلى تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد استقبال بلاغ من المسئولين عن لجنة مدرسة الشهيد عبدالمولى الزخرفية بميت خلف، بمحاولة شاب أداء الامتحان مكان صديقه وجرى التحفظ عليه، وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

وأكد مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية لموقع" الدستور “،أن المراقبين المسئولين عن اللجنة تمكنوا من ضبط ”ي، ح، أ" حلاق أثناء محاولته أداء الامتحان مكان زميله وتحفظوا عليه لحين حضور قوة من مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

بالإنتقال والفحص تبين صحة الواقعة، وحررت القوة الأمنية محضرا حمل رقم 444 إداري مركز شبين الكوم، وذلك بعد الاستماع لأقوال الحلاق والمسئولين عن اللجنة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتي أمرت بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته.

إخطار أداء الامتحان اتخاذ استقبال ازمة استكمال اخطارا

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