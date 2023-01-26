الجمعة 27 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

متسابقة تفاجئ لجنة تحكيم «شارك تانك» بمشروع استخلاص سم العقارب

متسابقة لجنة تحكيم
متسابقة لجنة تحكيم

فاجأت متسابقة لجنة تحكيم شارك تانك بمشروع استخلاص سموم عقارب، وقالت في شرحها للمشروع: “نحن من محافظة قنا، والتي تعتبر من المحافظات التي تتميز بارتفاع درجة حرارتها بسبب ظروف المناخ والجبال، وبالتالي فإن قنا لديها عدد كبير من المصابين من لدغات العقارب”. 

وأضافت خلال عرضها فكرة المشروع ببرنامج شارك تانك المذاع عبر فضائية CBC، "وبدأت في عمل بجث للتعرف على كيفية الاستفادة من العقارب وكيفية استغلالها بطرق مفيدة، وجدت أن العقارب تستخدم  منذ قدماء المصريين، حيث تدخل سموم العقارب في تصنيع الكثير من العلاجات، حيث يدخل في صناعة الأمصال، وصناعة المسكنات وعلاج جلطات القلب، والكشف عن السرطان، فلماذا لا نستفيد من هذه العقارب وإخراج مادة منها معينة يتم استخدامها في هذه الصناعات المهمة. 

وأشارت إلى أن سعر الجرام من سم العقرب يصل إلى 4500 دولار خارج مصر، وفي مصر يسصل سعره إلى 12 ألف جنيه، معقبة: "سوقت 6 جرام من سم العقرب لأنني كنت أعمل في وحدات صغيرة وليست كبيرة". 

وتابعت: "أريد أن أكبر معملي حتى يصبح معمل متكامل، بحيث إذا ذهبت إلى شركات أدوية لا اتحدث في جرامات قليلة، وأريد تمويل بقيمة مليون جنيه".

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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