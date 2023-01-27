الجمعة 27 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 27-1-2023 فى مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

ننشر لكم مواقيت الصلاة اليوم في مصر، حيث يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة للحفاظ على أدائها في أوقاتها المحددة، لذا تحرص الدستور علي تلبية احتياجات قرائها وتقدم لهم مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في مصر الموافق 27 أكتوبر 2023.

 

مواقيت الصلاة في القاهرة 

موعد صلاة الفجْر   ٥:١٩ ص

الشروق   ٦:٤٩ ص

موعد صلاة الظُّهْر  ١٢:٠٧ م

موعد صلاة العَصر ٣:٠٦ م

موعد صلاة المَغرب            ٥:٢٧ م

موعد صلاة العِشاء  ٦:٤٧ م

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مواقيت الصلاة في الاسكندرية 

 

موعد صلاة الفجْر   ٥:٢٥ ص

الشروق   ٦:٥٦ ص

موعد صلاة الظُّهْر  ١٢:١٣ م

موعد صلاة العَصر ٣:٠٩ م

موعد صلاة المَغرب            ٥:٣٠ م

موعد صلاة العِشاء  ٦:٥١ م

مواقيت الصلاة في أسيوط 

 

موعد صلاة الفجْر   ٥:١٨ ص

الشروق   ٦:٤٦ ص

موعد صلاة الظُّهْر  ١٢:٠٩ م

موعد صلاة العَصر ٣:١٢ م

موعد صلاة المَغرب            ٥:٣٣ م

موعد صلاة العِشاء  ٦:٥١ م

مواقيت الصلاة في أسوان 

موعد صلاة الفجْر   ٥:٤٣ ص

الشروق   ٧:٠٨ ص

موعد صلاة الظُّهْر  ١٢:٣٧ م

موعد صلاة العَصر ٣:٤٤ م

موعد صلاة المَغرب            ٦:٠٦ م

موعد صلاة العِشاء  ٧:٢٢ م

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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