فودة يتلقى التهنئة من فنادق سياحية إيطالية لجهود مؤتمر تغير المناخ COP 27

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، alto adegga meeano، والخبير السياحي المصري الإيطالي أحمد بدوي، ممثلي أكبر مجموعه فنادق بـ Merano بشمال إيطاليا.

وقدم الوفد التهنئة لمحافظ جنوب سيناء، للنجاح المبهر لمؤتمر تغير المناخ المنعقد في شرم الشيخ نوفمبر الماضي، مؤكدين على إشادة الوفد الإيطالي حضور المؤتمر بما شاهدوه بمدينة شرم الشيخ الساحرة، وأرسلوا رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي للتنظيم الرائع واستقبال رؤساء الدول والوفود وكرم الضيافة المصرية.

وتلقى المحافظ خلال اللقاء دعوة من مجموعة الفنادق لزيارتها وعقد لقاء مع رجال أعمال إيطاليين ومصريين للتنسيق للعمل على تنشيط الحركة السياحية من شمال إيطاليا إلى شرم الشيخ وباقي المقاصد السياحية للمحافظة، بالإضافة لتبادل الخبرات في المجال السياحي.

من جانبه رحب المحافظ بالدعوة والتنسيق نحو زيادة السائحين الإيطاليين الوافدين إلى شرم الشيخ، وأثنى على الخبير السياحي أحمد بدوي كمثال ونموذج للشباب المصري يحتذى به، مثمنا دوره في مجال التنسيق وجهوده للإعداد لمثل تلك الزيارات واللقاءات في إطار تنشيط وجذب السياحة وتبادل الخبرات السياحية مع شرم الشيخ و كبرى الفنادق والمنشآت السياحية بإيطاليا.

حضر اللقاء المستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، ومحمد عباس مدير شركة اير كايرو بشرم الشيخ، ومحمد فؤاد المنسق الاعلامي.

وكان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد أجرى اليوم جولة تفقد خلالها أعمال الحديقة المركزية،وملحقاتها من البنوك والمحال التجارية كما تفقد أعمال تخطيط وتجميل واعمال اللاند سكيب و استعراض الاعمال النهائية بمبنى مجلس المدينة الرقمى الجديد.

كما تفقد محافظ جنوب سيناء خلال الجولة الأعمال الفنية، و أعمال التشجير و الزراعات وأحواض الزهور، استعدادا للافتتاح خلال خلال الفترة المقبلة.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء