الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تهدد بمقاطعة دورة الألعاب الأولمبية 2024 فى باريس

الألعاب الأولمبية
الألعاب الأولمبية

هدّدت أوكرانيا الخميس بمقاطعة دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس في حال سُمح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة فيها.

 

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قالت إنّ سبل السماح لرياضيين من روسيا وبيلاروس بالمشاركة في الألعاب الأولمبية ينبغي "استكشافها بشكل أكبر" رغم استبعادهم عن معظم الرياضات الأولمبية منذ غزو أوكرانيا في فبراير العام الماضي.

 

وقال وزير الرياضة الأوكراني فاديم غوتزيت الخميس إنّ "وضعاً كهذا غير مقبول بالنسبة لبلدنا".

 

وأضاف أنّ كييف تضغط حالياً على  اللجنة الاولمبية الدولية وهيئات دولية أخرى لحشد الدعم لصالح استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروسيين من الألعاب الأولمبية.

 

وكتب على فيسبوك أنّ "موقفنا لم يتغيّر، طالما استمرت الحرب في أوكرانيا، لا ينبغي أن يشارك الرياضيون الروس والبيلاروسيون في منافسات دولية".

 

وأضاف "في حال عدم تلبية مطلبنا، لا يمكنني استبعاد احتمال مقاطعتنا الألعاب الأولمبية ورفضنا المشاركة فيها".

أوكرانيا الألعاب الأولمبية الروس البيلاروسيين السماح اللجنة الأولمبية الدولية

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