مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-1-2023 وترددات القنوات الناقلة

ننشر لكم مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 يناير 2023 وترددات القنوات الناقلة لها، في خدمة تقدمها "الدستور" لمحبي متابعة كرة القدم، حيث تجري حاليًا مباريات الدوري المصري التي تستمر حتى يونيو المقبل، ومباريات كرة اليد رجال التي يشارك فيها المنتخب المصري.

مباريات الدوري المصري

يواجه فريق أسوان في مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة فريق طلائع الجيش: الساعة 17:00.

يواجه فريق الإسماعيلي في مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة الداخلية: الساعة 17:00.

يواجه فريق المقاولون العرب في مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة الاتحاد السكندري: الساعة 19:00 .

وانطلقت نسخة 2022 - 2023 من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، وتمتد حتى يونيو 2023، وتُبث مباريات الدوري المصري الممتاز فقط وحصريًا على شبكة أون تايم سبورتس بتقنية HD وكذلك SD، وتباع تذاكر مباريات الدوري المصري لموسم 2022-2023 عبر موقع "تذكرتي" وهي الطريقة الوحيدة للحصول على تذاكر مباريات البطولة، بعد أن قامت رابطة الأندية المصرية عن زيادة عدد الجماهير إلى 6000 مشجع في مباريات الدوري المصري في موسم 2022- 2023.

ولكي تقوم بشراء تذكرة للمباريات لكن لابد أولًا أن تنشأ حسابًا جديدًا على الموقع، قبل اتخاذ خطوة شراء تذاكر مباراة فريقك المفضل.

مباريات الدوريات الأجنبية

في الدوري الإسباني يواجه فريق الميريا و إسبانيا الساعة 22: 00.

في كأس الاتحاد الإنجليزي يواجه مانشيستر سيتي فريق أرسنال الساعة 22: 00.

وفي الدوري الإيطالي يواجة فريق بولونيا فريق سبيزيا كالتشو الساعة 19:30.

ويواجه فريق ليتشي فريق ساليرنيتانا الساعة 21:45.

مباريات كرة اليد رجال

مباراة مصر وألمانيا الساعة 16:30

مباراة إسبانيا والدنمارك الساعة 19:00

مباراة النرويج والمجر الساعة 19:00

مباراة فرنسا والسويد 22:00