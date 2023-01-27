الجمعة 27 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-1-2023 وترددات القنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

ننشر لكم مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 يناير 2023 وترددات القنوات الناقلة لها، في خدمة تقدمها "الدستور" لمحبي متابعة كرة القدم، حيث تجري حاليًا مباريات الدوري المصري  التي تستمر حتى يونيو المقبل، ومباريات  كرة اليد رجال التي يشارك فيها المنتخب المصري.

مباريات الدوري المصري 

  • يواجه فريق أسوان في مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة فريق طلائع الجيش: الساعة 17:00.
  • يواجه فريق الإسماعيلي في مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة الداخلية: الساعة 17:00.
  • يواجه فريق المقاولون العرب في مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة الاتحاد السكندري: الساعة 19:00 .

أول كارت أبيض فى تاريخ ملاعب كرة القدم (إنفوجراف)

بيان من اتحاد كرة القدم بشأن أزمة مارك كلاتنبرج

وانطلقت نسخة 2022  - 2023  من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، وتمتد حتى يونيو 2023، وتُبث مباريات الدوري المصري الممتاز فقط وحصريًا على شبكة أون تايم سبورتس بتقنية HD وكذلك SD، وتباع  تذاكر مباريات الدوري المصري لموسم 2022-2023  عبر موقع "تذكرتي" وهي الطريقة الوحيدة للحصول على تذاكر مباريات البطولة، بعد أن قامت رابطة الأندية المصرية عن زيادة عدد الجماهير إلى 6000 مشجع  في مباريات الدوري المصري في موسم 2022- 2023.

ولكي تقوم بشراء تذكرة للمباريات لكن لابد أولًا أن تنشأ حسابًا جديدًا على الموقع، قبل اتخاذ خطوة شراء تذاكر مباراة فريقك المفضل.

مباريات الدوريات الأجنبية 

  • في الدوري الإسباني يواجه فريق الميريا و إسبانيا الساعة 22: 00.
  • في كأس الاتحاد الإنجليزي  يواجه مانشيستر سيتي فريق أرسنال الساعة 22: 00.
  • وفي الدوري الإيطالي يواجة فريق بولونيا فريق سبيزيا كالتشو الساعة 19:30.
  • ويواجه فريق ليتشي فريق ساليرنيتانا الساعة 21:45.

مباريات كرة اليد رجال 

  • مباراة مصر وألمانيا الساعة 16:30
  • مباراة إسبانيا والدنمارك الساعة 19:00
  • مباراة النرويج والمجر الساعة 19:00
  • مباراة فرنسا والسويد 22:00

أقرأ أيضاً

مواعيد مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2023 للذهاب والإياب

مباريات الدورى المصرى كرة القدم كرة اليد المنتتخب المصري مباريات الدوري المصري مباريات الدوريات الأجنبية مباريات كرة اليد رجال

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مصرع شاب بـ 6 طعنات في مشاجرة بمرسى مطروح

إيجار شقة السبب.. تفاصيل سحل طفل غارق فى دمائه أمام المواطنين بالمعصرة

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

مسؤول أوكرانى يحذر: الغزو الروسى يهدد الإنتاج العالمى للحبوب والبذور الزيتية

الحرب النووية الجديدة.. كوريا الشمالية تؤرق العالم وتعمل على تصعيد التوترات

في ظل رئاسة نيودلهى.. الإعلام الهندى يرحب بتعليقات الرئيس السيسى حول مجموعة العشرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

صور

حفل عميد الإنشاد ياسين التهامى فى معرض الكتاب 2023

الدكتور محمد الباز وياسين التهامى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

الأطفال يزيّنون معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تلوم القيادة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

فلسطين تعلن وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل بعد اقتحام مخيم جنين

سلسلة اجتماعات مهمة.. ماذا يفعل وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل وفلسطين؟