الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عماد الدين حسين: معرض القاهرة الدولي للكتاب من أدوات القوة الناعمة المصرية

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب من أدوات القوة الناعمة المصرية.

وأضاف عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ندا رضا، أن معرض الكتاب فرصة سنوية مهمة لتعميق فكرة الثقافة والقراءة ، لافتاً إلى أن القراءة لا تقل أهمية عن الزراعة والصناعة، وربما تكون القراءة هي مسألة أكثر أهمية في إطار فكرة الانتماء والوعي.

وأوضح أن الدولة المصرية في الفترة الأخير بدأت تبني اتجاه مهم في دعم الثقافة والقراءة والاهتمام بكتب الأطفال، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تمتلك الكثير من دور النشر التي تخصص جزء كبير من منشوراتها للطفل. 

وأشار إلى أن الدولة المصرية استطاعت خلال فترة قصيرة جدًا أن توجه جهدًا كبيرًا للثقافة والقراءة خاصة خلال مبادرة حياة كريمة. 

وأكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أنه يجب على كل القطاعات وكل القصور الثقافية ومراكز الشباب، أن تعتمد فكرة وجود مكتبة، لافتاً إلى أنه ليس شرطاً أن تكون الكتب ورقية. 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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