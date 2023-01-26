الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تعرف على لجنة تحكيم برنامج «شارك تانك - Shark Tank»

الإعلامية منى الشاذلي
الإعلامية منى الشاذلي

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، لجنة تحكيم برنامج "شارك تانك - Shark Tank"، خلال حلقة اليوم الخميس، على قناة "CBC"، للحديث عن تفاصيل وكواليس البرنامج الذي يقدم فرصًا جديدة للمستثمرين الشباب.

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حل ضيفًا خلال اللقاء هيلدا لوقا سيدة الأعمال في مجال الأزياء والتسويق، ومحمد منصور رجل الأعمال في مجالات الطاقة والإسكان والمطاعم، وعبدالله سلام رجل الأعمال في مجال الإسكان، ومحمد فاروق عبد المنعم رجل الأعمال في مجال تصميمات وصناعة الأثاث، وأيمن عباس رجل أعمال في مجال الاستثمار المالي.

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كشفت لجنة التحكيم أسباب رفضهم للفكرة في البداية، وأن القائمين على البرنامج استغرقوا وقتًا طويلًا في إقناعهم، إذ لم تكن الموافقة سهلة على الإطلاق، حيث قال عبد الله سلام: "القرار مكنش سهل خالص بالنسبة لي.. لضيق الوقت وعشان فكرة الظهور التليفزيوني لأنه يسبب شهرة وتركيز وده شيء مش محبب لرجال الأعمال، لكن وافقت عشان القيمة اللي هنقدر نضيفها من خلال هذا البرنامج، بالإضافة لبث الأمل".

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من جانبه، قال محمد منصور إن أكثر ما أثار تخوفه هو أنه متكلم غير جيد أمام الكاميرا، وهو ما يسبب له التوتر بشكل كبير. أما محمد فاروق إبراهيم فقال: "إحنا كرجال أعمال مبنحبش نظهر أوي وعمومًا ملناش في الكاميرات.. وكان يهمنا جدًا الناس هتبص لنا إزاي.. إحنا دخلنا البرنامج ده عشان ندي إضافة للناس في حاجات كتير أهمها إزاي يبص على البيزنس الجديد.. ده اللي شجعنا".

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Shark Tank الإعلامية منى الشاذلي الاستثمار المالي التليفزيون اليوم الخميس برنامج شارك تانك بداية

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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