بروتوكول تعاون بين نادي النيابة الإدارية ومركز كميت للتحكيم الدولي (صور)

شهد نادي مستشاري النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الرؤوف موسي نائب رئيس الهيئة رئيس النادي، توقيع بروتوكول تعاون مع مركز كميت للتحكيم الدولي برئاسة الأستاذ الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس أمناء المركز.

وقع البروتوكول المستشار عبد الرؤوف موسى رئيس النادي، والدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة مركز كميت للتحكيم الدولي، في حضور المستشار محمد رضا شوكت النائب الثاني لرئيس مجلس الأمناء والمستشار كمال خليفة المدير التنفيذي للمركز والمستشار معتز الهلالي عضو مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية ورئيس لجنة الفكر القانوني بالنادي.

يهدف بروتوكول التعاون المشترك والتنسيق بين مركز كميت للتحكيم ونادي مستشاري النيابة الإدارية وبحث النشاط المستقبلي بينهما.