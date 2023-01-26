الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«كابيتانو مصر».. طارق السيد يحفز فريقه بعد الخسائر المتوالية «عايز رجالة»

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

قرر كابتن طارق السيد، أن يعطي فريقه درساً قبل يوم من مواجهة فريق محمود الجوهري، وجاءت الرسالة أنه لا بد من الالتزام بالتعليمات والتمارين، كما أكد على الجاهزية للمباراة في أي وقت.

وفاجئ طارق السيد لاعبي فريقه باستيقاظهم في موعد غير موعد التمرين، حيث أجرى تمرين إضافي تعويض للخسائر التي تناولها الفريق مؤخراً.

وقال: "آخر مباراة مهم جداً بالنسبة لكم عشان ندخل المجموعة اللي بعد كده بمنتهى القوة، جايب لكم كابتن عبدالوحد السيد لازم نركو معاه، وهعلمكم شغل في المعلب إزاي نتحرك ونستلم ونضغط على الفرقة، وعايز رجاله معايا المباراة الجاي".

"كابيتانو مصر" 

بدأت فعاليات الحلقة الحادية عشرة، من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت بانتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم، والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

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