«الطاهرى» يدعو لندوة تحت عنوان «سيرة وطن» بمعرض القاهرة للكتاب

دعا الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لعقد ندوة تحت عنوان "سيرة وطن"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ونشر الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل "فيسبوك"، داعياً لعقد ندوة تحت عنوان "سيرة وطن"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وصدر عن دار "ريشة" للنشر والتوزيع كتاب جديد لـ "الطاهري"، تحت عنوان "عند منتصف الطريق.. سيرة وطن 2" وهو الجزء الثاني من من كتابه "الطريق إلى الجمهورية الثانية" الذي صدر عام 2021، ضمن سلسلة "سيرة وطن" التي يعدها الكاتب.

ويشارك الكتاب في الدورة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 24 يناير الحالي وحتى 6 فبراير المقبل.