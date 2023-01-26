الخميس 26 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الطاهرى» يدعو لندوة تحت عنوان «سيرة وطن» بمعرض القاهرة للكتاب

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

دعا الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لعقد ندوة تحت عنوان "سيرة وطن"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ونشر الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل "فيسبوك"، داعياً لعقد ندوة تحت عنوان "سيرة وطن"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وصدر عن دار "ريشة" للنشر والتوزيع كتاب جديد لـ "الطاهري"، تحت عنوان "عند منتصف الطريق.. سيرة وطن 2" وهو الجزء الثاني من من كتابه "الطريق إلى الجمهورية الثانية" الذي صدر عام 2021، ضمن سلسلة "سيرة وطن" التي يعدها الكاتب.

ويشارك الكتاب في الدورة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 24 يناير الحالي وحتى 6 فبراير المقبل.

مواد متعلقة

سفير الأردن بالقاهرة يكشف لـ«أطياف» سبب المشاركة فى معرض القاهرة للكتاب

بهي الدين: رعاية الرئيس السيسي لمعرض الكتاب يعكس الاهتمام بالثقافة والوعي

«انحاز للفقراء».. صفاء النجار: صلاح جاهين أثبت أن العامية تعبر فنيًا عن الفصحى

متخصص بقضايا الأسرة: الرجال في حالة من القهر

صفاء النجار تكشف ما فشل صلاح جاهين فى تحقيقه

كتاب بجنيه.. تفاصيل اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54

خالد عكاشة: مصر تحجز مقعدًا فى مقدمة النظام العالمى الجديد

أستاذ علاقات دولية يوضح مكتسبات مصر والهند من الشركة الاستراتيجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مصرع شاب بـ 6 طعنات في مشاجرة بمرسى مطروح

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023

«البيطريين» تبحث مع مسؤولي وزارة السياحة آليات توفير فرص عمل بالمنشآت الفندقية

«كابيتانو مصر».. طارق السيد يحفز فريقه بعد الخسائر المتوالية «عايز رجالة»

وزير الاتصالات يدعو الشركات الهندية لإقامه مراكز تعهد في مصر لإتاحة فرص عمل للشباب المصري (فيديو)

مراهق يسحب بلف الهواء ليوقف القطار: «عشان أنزل قدام بيتى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

صور

حفل عميد الإنشاد ياسين التهامى فى معرض الكتاب 2023

الدكتور محمد الباز وياسين التهامى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

الأطفال يزيّنون معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تلوم القيادة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

فلسطين تعلن وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل بعد اقتحام مخيم جنين

سلسلة اجتماعات مهمة.. ماذا يفعل وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل وفلسطين؟