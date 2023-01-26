الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أستاذ علم اجتماع: العلاقات المادية طغت على اختيارات الزواج فى الفترات الأخيرة

الدكتورة هالة منصور،
الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع

قالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، إن هناك حالة جدل عام في المجتمع دون ضوابط، الناس لديها حالة من الشعور بفقدان الأمان.

 دائرة الأمان المجتمعي حدث بها ارتباك كبير

وأضافت خلال لقائها ببرنامج حقائق وأسرار، مع الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن دائرة الأمان المجتمعي حدث بها ارتباك كبير، مشيرة إلى أن الثقافة المجتمعية هي الضامن الرئيسي للمجتمع.

 وأوضحت أستاذة علم الاجتماع، أن المجتمع قائم على العديد من المرجعيات، منها الأخلاق، ولا بد من الالتزام بالأخلاق، ثم تأتي المرجعية الاجتماعية، ثم تأتي الثقافة المؤسسية، بالإضافة إلى المرجعية القانونية. 

وأشارت إلى أن الأسرة إحدي المؤسسات الرئيسية في تكوين ثقافة المجتمع، مضيفة أن القانون لا يكفي وحده للقضاء على مشكلات المجتمع، مؤكدة أن العلاقات المادية طغت على اختيارات الزواج في الفترات الأخيرة، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الطلاق، نتيجة سوء في العلاقات أو سوء اختيار. 

وأوضحت أنه بالنسبة للعلاقة الزوجية، فهناك بعض الأسر لديها حتى الآن ثقافة ضرب النساء، مشيرة إلى أنه لا بد من تغيير للعادات القديمة، إلا أن هناك أمورا باتت متواجدة في المجتمع الآن منها أن المال أصبح المعيار الوحيد للقيمة في المجتمع.

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