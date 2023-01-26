الخميس 26 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على شخص وزوجته بالقاهرة لقيامهما بغسـل 24 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الداخلية
الداخلية

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، وزوجته "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة (جوهر الحشيش المخدر) وترويجها على عملائهما بنطاق محافظة القاهرة متخذين من محل إقامتهما بمنطقة الزاوية الحمراء وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي فى تجهيز وتخزين المواد المخدرة.

وكون المتهمان من نشاطهما الإجرامي ثروة مالية جراء ذلك النشاط المؤثم وقيامهما بغسل تلك الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي من خلال قيامهما، حيث قاما بشراء العقارات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية، المشغولات الذهبية ، المعاملات المالية"، وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ "24 مليون جنيه تقريباً".

ياتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموالتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 

 

الاموال العامة أحد الأشخاص القاهرة تشكيل عصابي المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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