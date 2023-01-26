المواطن اليمني الذي أبكى الملايين: ما وجدت من المصريين إلا كل خير وطيبة

قال المواطن اليمني الذي أبكى الملايين بعد وفاة ابنته، إنه لم يكن يتوقع تصرف جاره بابا رمضان، بأن يأتيه بذهب زوجته من أجل علاج ابنته.

وأضاف المواطن اليمني، خلال مداخلة ببرنامج الحقيقة، المذاع عبر فضائية extra news، أن الموقف أثر فيه كثيراً، متابعاً: "بابا رمضان كريم جدًا رغم بساطته وقلة حيلته، ما وجدت أوفى من هذا الرجل".

وتابع: "هذا الرجل يذهب من بعد صلاة الفجر إلى عمله، ثم يعود بعد العشاء دائماً، وهو رجل مرتب وبسيط، وكان قبل الأسابيع السابقة للحادثة يذهب معي إلى العيادات ويخرج ما في جيبه ليساعدني".

وأردف: "إخواني المصريين، وبلدي مصر أشعر بأنها بلدي الثاني، ويتواجد في مصر ما يقارب من 2 مليون يمني داخل مصر، والمصريين عشريين، كما أن اليمنيين عشريين، والطيبة بين الجنسين هي التي تجعل القلوب تأتلف قبل أي شيء، وأنا ما وجدت من شعب مصر إلا كل خير، المصريين ناس بسيطة أشعر وسطهم بأنني وسط أهلي، حيث ما أذهب إلى مكان إلا وجدت فيهم الابتسامة والضحكة".