الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أبرزها ملف الكرة بالنادى.. قرارات حاسمة فى اجتماع مجلس إدارة الأهلى

مجلس إدارة الأهلي
مجلس إدارة الأهلي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مطولًا اليوم بمقر ‏النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة، والتي جاء ‏في مقدمتها ملف شركة الأهلي لكرة القدم.‏

وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات التالية:‏

‏- اعتمد المجلس الاختصاصات الجديدة لشركة الأهلي لكرة القدم، بعد استعراض مجلس إدارة ‏الشركة برئاسة المهندس عدلي القيعي وعضوية خالد عبدالقادر وأحمد حسام، الرؤية الخاصة ‏بها.‏

- واعتمد المجلس الاختصاصات والمسئوليات الخاصة بشركة الأهلي لكرة القدم وأهمها على ‏النحو التالي:  ‏

- مسئولية الشركة عن مصادر تمويل واستمرار الأهلي في الريادة في كرة القدم.‏

- اتخاذ الشركة ما يلزم تجاه العقود التجارية والتسويقية الخاصة بكرة القدم، بالتنسيق مع الكابتن ‏محمود الخطيب، بصفته رئيس مجلس إدارة النادي، والمفوض من قبل مجلس الإدارة بالإشراف ‏على ملف كرة القدم.

- اعتمد مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي الخاص بشركة الأهلي لكرة القدم، حيث وافق المجلس على ‏ضم أمير توفيق، وماريان ديمتري وأحمد الطوخي وحنان الزيني بداية من 1 فبراير المقبل، وذلك في ‏إطار الهيكل التنظيمي الذي تم اعتماده.‏

- رخص مجلس الإدارة للشركة اتخاذ كل ما يلزم نحو استخدام العلامات التجارية، التي قام ‏النادي بتسجيلها بمكتب العلامات التجارية، واتخاذ ما يلزم لاستخدامها فيما يخص كرة ‏القدم.‏

- إعداد ومتابعة الأمور الخاصة بكرة القدم من تاريخ موافقة مجلس الإدارة خلال اجتماعه ‏اليوم. ‏

- تنفيذ مشروع التحول الرقمي لكرة القدم في إطار العقود التي تم اعتمادها من جانب مجلس ‏الإدارة.

الاهلى محمود الخطيب مجلس إدارة الأهلى اجتماع مجلس الأهلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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