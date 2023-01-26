الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير الاتصالات يدعو الشركات الهندية لإقامه مراكز تعهد في مصر لإتاحة فرص عمل للشباب المصري (فيديو)

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان أحد أهم المحاور الرئيسية التي نوقشت خلال القمة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الهندي.

ووصف "طلعت"، في تصريحات له، فرص الشركات الهندية للاستثمار فى مصر بـ“الواعدة”،  وذلك من خلال إقامة مراكز تعهيد لها فى مصر لتوظف الكوادر المصرية المتخصصة فى مختلف روافد تكنولوجيا المعلومات، لتصدر من خلالها الخدمات الرقمية لعملائها فى مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن ذلك يوفر فرص عمل للشباب الذى يمتلك مهارات متعمقة فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويسهم فى زيادة الصادرات الرقمية.

جاء ذلك خلال تصريحات له، على هامش زيارته للهند ضمن الوفد المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
 

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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